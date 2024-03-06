Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве локализовали

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 96 0

В результате происшествия госпитализировали 18 человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Telegram / МЧС Республики Тыва / mchstuva; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в республике Тыва локализовали на площади 50 квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Сейчас ведется мониторинг всех организаций социальных отраслей. Также занятия в школах Шагонара отменили. Министр образования Тувы Елена Хардикова сообщила в своем личном блоге, что детей передают родителям и законным представителям.

«Каждое учреждение находится на контроле. Максимально сохраняем тепло до устранения аварийной ситуации. Руководство детских садов и школ проинструктированы о дальнейших действиях», — сообщила чиновник.

Министерство культуры региона подготовило тепловые пушки, которыми можно будет воспользоваться при необходимости. Если понадобиться, то их могут использовать в зданиях Центральной библиотечной системы, районном центре культуры, Детской школы искусств и в модельном агентстве «Он-Кум». Руководители перечисленных учреждений постоянно следят за ситуацией.

Тем временем губернатор Владислав Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале, что он уже прибыл на место происшествия. Он рассказал, что 18 человек госпитализировали. Шесть находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести. Еще трое пострадавших чувствуют себя удовлетворительно.

Потерпевших доставляют в Республиканские больницы в Кызыле. Всего на смене в ТЭЦ находился 21 человек. Сейчас идут поиски оставшихся троих сотрудников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ выросло до 16.

-4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.16
-0.19 98.94
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:04
«Вызывает дискомфорт»: Зеленская отказалась посетить выступление Байдена
8:50
Магия не сработала: 10 новых фильмов «Дисней», которые с крахом провалились в прокате
8:41
Четыре человека погибли при пожаре в столичном Зеленограде
8:19
Курсанта российского военного училища приговорили к 12 годам заключения за шпионаж
8:05
Три человека пропали без вести при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Туве
8:01
Балицкий об освобождении Запорожской области: «Верю в скорую победу»

Сейчас читают

Стоимость биткоина превысила $67 тысяч впервые с 2021 года
Ограничивать и записывать: врачи рассказали, как похудеть
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок