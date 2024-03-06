Российская компания «Газпром» подала иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к польской Orlen и владеющей польским участком газопровода «Ямал — Европа» EuRoPol Gaz.

Согласно картотеки суда, среди ответчиков — Ernst and Young Global Limited и Earnst and Young sp z o. o. Corporate Finance Sp. k. Дата слушаний не назначена.

При этом ТАСС пишет, что суд удовлетворил иск «Газпром экспорта» к чешской фирме NET4GAS о запрете продолжать арбитражное разбирательство в Чехии. При нарушении с оператора внутренних газопроводов решено взыскать в пользу российской компании 112,96 миллиона евро.

Весной 2022 года польская сторона ввела санкции против российского «Газпрома», активы компании были заморожены. В ответ Россия ввела ограничения против оператора польского участка Europol Gaz S.A, поставки были остановлены. И уже к концу года Польша ввела внешнее управление в отношении доли «Газпрома».

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение о закрытии газопровода «Ямал — Европа».

В конце февраля 2023 года Россия перекрыла поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба». Накануне перед этим глава нефтегазовой компании Orlen Даниель Обайтек заявил, что Польша полностью готова к таком повороту событий. Он также добавил: из России в Польшу поступает лишь 10% нефти, которые Варшава может заменить сырьем из других источников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз откажется от транзита газа через Украину с 2025 года. Европа намерена найти другие способы использования украинской газотранспортной системы.