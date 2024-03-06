«Газпром» подал иск к польской компании, владеющей участком «Ямал — Европы»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Когда состоятся слушания по этому делу?

«Газпром» подал иск к польской компании, владеющей участком «Ямал — Европы»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Российская компания «Газпром» подала иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к польской Orlen и владеющей польским участком газопровода «Ямал — Европа» EuRoPol Gaz.

Согласно картотеки суда, среди ответчиков — Ernst and Young Global Limited и Earnst and Young sp z o. o. Corporate Finance Sp. k. Дата слушаний не назначена.

При этом ТАСС пишет, что суд удовлетворил иск «Газпром экспорта» к чешской фирме NET4GAS о запрете продолжать арбитражное разбирательство в Чехии. При нарушении с оператора внутренних газопроводов решено взыскать в пользу российской компании 112,96 миллиона евро.

Весной 2022 года польская сторона ввела санкции против российского «Газпрома», активы компании были заморожены. В ответ Россия ввела ограничения против оператора польского участка Europol Gaz S.A, поставки были остановлены. И уже к концу года Польша ввела внешнее управление в отношении доли «Газпрома».

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение о закрытии газопровода «Ямал — Европа».

В конце февраля 2023 года Россия перекрыла поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба». Накануне перед этим глава нефтегазовой компании Orlen Даниель Обайтек заявил, что Польша полностью готова к таком повороту событий. Он также добавил: из России в Польшу поступает лишь 10% нефти, которые Варшава может заменить сырьем из других источников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз откажется от транзита газа через Украину с 2025 года. Европа намерена найти другие способы использования украинской газотранспортной системы.

-4° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
91.16
-0.19 98.94
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:02
«Леруа Мерлен» сменил название российской компании
11:52
«Игра в кошки-мышки»: Запад обвинил Россию в «шпионской войне»
11:44
«Невероятное удовольствие»: в Сеть попало фото Агаты Муцениеце с голой грудью
11:37
«Стандартная практика»: в Евросоюзе объяснили отказ послов от встречи с Лавровым
11:31
«Решили поиграть»: как актер Устюгов стал рокером и создал группу «Экибастуз»
11:28
Ответная мера: Россия запретит Британии ловить рыбу в части Баренцева моря

Сейчас читают

Стоимость биткоина превысила $67 тысяч впервые с 2021 года
Ограничивать и записывать: врачи рассказали, как похудеть
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Новая реальность: Сырский признал ужасное положение ВСУ на двух направлениях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок