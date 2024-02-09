«Зачем?» — Путин о решении Польши закрыть газопровод «Ямал — Европа»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 38 0

Путин заявил о закрытии Польшей газопровода «Ямал — Европа»

«Зачем?» — Путин о решении Польши закрыть газопровод «Ямал — Европа»

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Поставки «голубого топлива» были остановлены в 2022 году. По мнению российского лидера, виновником такой ситуации стали именно польская сторона.

Зачем Польша закрыла газопровод «Ямал — Европа», по которому можно проводить большие объемы газа, непонятно до конца. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Российский лидер пояснил, что Польша «с руки клюет у немцев», однако приняли решение закрыть газопровод.

«Польша с руки клюет у немцев, из общеевропейских фондов деньги получает, а основной донор в эти общеевропейские фонды — Германия. Германия кормит Польшу в известной степени. А те взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Не понимаю», — сказал президент России.

Напомним, весной 2022 года польская сторона ввела санкции против российского «Газпрома», активы компании были заморожены. В ответ Россия ввела ограничения против оператора польского участка Europol Gaz S.A, поставки были остановлены. И уже к концу года Польша ввела внешнее управление в отношении доли «Газпрома».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению экспертов, антироссийские санкции не сработали так, как задумывали их инициаторы, повлияв в некотором роде позитивно на рост экономики России.

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Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным
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