Евросоюз откажется от транзита газа через Украину с 2025 года

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Еврокомиссар Симсон: ЕС откажется от украинского транзита газа с 2025 года

Евросоюз откажется от транзита газа через Украину с 2025 года

Фото: Stefan Sauer / ТАСС

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Европа намерена найти другие способы использования украинской газотранспортной системы.

Евросоюз со следующего года решил отказаться от идеи продлевать транзит российского газа через Украину. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

«ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией, но мы изучаем, как можно использовать украинскую газовую инфраструктуру в будущем», — сказала она.

Она также уточнила, что Россия направила в Евросоюз в 2023 году 14 миллиардов кубометров газа. Вместе с тем еврокомиссар отметила, что сейчас ЕС раздумывает о способах, как дальше продолжать использовать украинскую газотранспортную систему, в частности, газохранилища. Там они хотят размещать европейские запасы газа.

К слову, в 2019 году Россия и Украина заключили контракт, согласно которому в течение пяти лет «Газпром» будет прокачивать голубое топливо. В первый год — 65 миллиардов кубометров газа, последующие по 40 миллиардов. Срок договора истечет в конце этого года.

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