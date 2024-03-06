Наркокартели побеждают? Почему США проигрывают войну с синдикатами

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 34 0

Политолог Дудаков: пока США проигрывают войну наркокартелям

Наркокартели побеждают? Почему США проигрывают войну с синдикатами

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche / GODONG

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В Штатах продолжает расти число смертей от передозировки наркотиками.

В США начали активно давить на нарколобби, однако пока Соединенные Штаты продолжают проигрывать борьбу с наркоимпериям. Об этом пишет EADaily со ссылкой пост политолога Малека Дудакова в Telegram-канале.

Известно, что Орегон стал первым штатом США, где были легализованы не только легкие наркотики, но и тяжелые. Это было сделано в 2021 году под предлогом помощи наркозависимым, а также освобождения заключенных из тюрем. Однако результаты были печальными. За три года количество смертей от передозировок в Орегоне выросло на 190%. Улицы Портленда оказались переполнены бездомными и наркоманами, и полиция лишилась возможности бороться с этой проблемой, сдав город на милость преступности.

Сейчас в Орегоне предпринимаются попытки запретить хотя бы тяжелые наркотики. Однако либеральные круги и нарколобби оказывают давление, утверждая, что нельзя вернуться к войне с наркотиками, даже если бездействие означает дальнейшую гибель людей.

Политолог Малек Дудаков утверждает, что более 100 тысяч американцев погибло от передозировки за последний год. Более того, темпы роста смертности растут в прогрессе. Огромное количество наркотиков поступает в США через открытые границы.

«Только в одной Калифорнии за 2023-й обнаружили схроны с 28 тоннами фентанила — этого достаточно, чтобы убить все население планеты дважды», — отмечает эксперт.

В результате одна из главных целей правительства на данный момент — рекриминализация наркотиков. Кандидат в президенты США Дональд Трамп обещает развернуть войну против наркокартелей и провести операцию на севере Мексики. Однако криминальные синдикаты стали настолько влиятельными и богатыми, что даже с опорой на политиков Америка вряд ли сможет справиться с ними.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актера Юрия Яковлева задержали с мефедроном.

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