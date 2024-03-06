«А чего? Я могу и сейчас»: Пугачева окончательно сожгла мосты с Родиной

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 1 791 0

Пугачева почеркнула, что нормальные люди в Россию не вернутся

Фото, видео: Клементьева Елизавета / ТАСС; Instagram* / alla_orfey; 5-tv.ru

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Певица похоже решила сбросить маски и откровенно ответить всем после критики коллеги по цеху Стаса Михайлова.

Алла Пугачева решила больше не лукавить и окончательно сожгла мосты с Россией, записав видеоответ на критику Стаса Михайлова по поводу ее отъезда за границу.

«Стасик Михайлов, что это с тобой. Да это я безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те. Чего ты испугался?», — заявила она на странице своего Instagram*-аккаунта.

Она особо подчеркнула, что «не собираются нормальные люди возвращаться туда (в Россию — Прим.ред.)». Пугачева пожелала ему зарабатывать пока у него есть такая возможность, но при этом решила схватиться за соломинку и пригрозила по-старинке, что вернется и все выскажет, однако быстро одумалась:

«А чего? Я могу и сейчас. Мудак ты, Стасик!» — выпалила покинувшая страну знаменитость, иронично захохотав.

Разорвало некогда Примадонну российской эстрады после пояснений Михалова о том, что артист ничего из себя не представляет без публики и должен ей быть благодарен. Что касается тех, кто покинул Россию должны начать понимать, что именно страна сделала из значимыми и популярными, и как только они начнут это понимать, что «на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги».

Похоже, что Алла Пугачева искренне приняла все сказанное на себя.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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