Рискуют 85% мужчин: названы причины возникновения простатита

Как не допустить развитие болезни?

Простатит является наиболее распространенной патологией мочеполовой системы у взрослых мужчин. Он может быть острого или хронического типа, проявляется болями в области промежности, частым мочеиспусканием, неприятными ощущениями при мочеиспускании и другими симптомами.

Как сообщил NEWS.ru уролог Алексей Игнатьев, после 30 лет риск заболевания возрастает у мужчин до 85%. Это происходит из-за инфекции, проникающей в ткань простаты через мочеиспускательный канал, кровь или лимфу.

«Факторы риска — сидячий и малоподвижный образ жизни, переохлаждение, курение, злоупотребление алкоголем, острой, соленой, консервированной пищей, копченостями, а также травмы промежности», — рассказывает специалист.

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