Ответ уролога: можно ли определить бесплодного мужчину по внешности

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 17 0

Если хочется родить здоровых детей и не мучиться с зачатием, выбирать партнера нужно предельно внимательно.

Ответ уролога: можно ли определить бесплодного мужчину по внешности

Фото: Depositphotos / IuriiSokolov

Когда у влюбленных не получается завести ребенка, подозрения сразу падают на женщину: может, нездорова? В ряде случаев это действительно так.

Однако никто не отменял и мужского бесплодия. Даже несмотря на то, что представителю сильного пола очень не хочется быть «виноватым».

Можно ли спрогнозировать сложности с зачатием, взглянув на кавалера? Врач уролог-андролог Андрей Лычагин абсолютно в этом уверен.

Говоря о проблеме родительства, эксперт описал четыре физических признака, которые укажут на скромные мужские возможности. Лычагин заметил, что внешность и общее состояние ухажера могут рассказать о нем все и даже больше.

Врач уверен, например, что мужчина с лишним весом в редких случаях может стать отцом, пишет WDay.ru. Дело в том, что на качестве фертильности очень сильно сказываются обменные процессы.

Если с ними проблема, сложности будут и при зачатии. Если кавалер ведет сидячий образ жизни, то качество его спермы будет очень плохим.

Мало того, что неподвижный ухажер рискует располнеть, из-за постоянного сидения нарушится и кровоток в его малом тазу. Отсюда так называемые «застои» и прочие неприятные диагнозы.

К слову, постоянная нервная нагрузка и хроническая усталость оказывают на «офисный планктон» крайне негативный эффект. Наличие гормональных или аутоиммунных заболеваний — серьезные факторы, приводящие к мужскому бесплодию, отметил медик. В группе риска, в частности, мужчины, страдающие сахарным диабетом.

Никто не отменял и возрастной фактор. Чем ближе ухажер к пенсионному возрасту, тем меньше у него шансов стать отцом здорового малыша.

Врач отметил, что в теории и в 35, и в 80 лет мужчина может зачать ребенка. Но на практике удачи у пожилых случаются крайне редко.

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