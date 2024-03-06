Спецборт МЧС прибыл в Кызыл для эвакуации в Москву пострадавших при ЧП на ТЭЦ

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Что известно о состоянии пострадавших?

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ; 5-tv.ru

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Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших в результате ЧП в Туве. Самолет Ил-76 уже прибыл в Кызыл. Решение о числе эвакуируемых в столицу будет принято после консилиума.

В результате взрыва на Шагонарской ТЭЦ пострадали 23 человека, из них 15 госпитализированы с ожогами и черепно-мозговыми травами. Шесть — в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел утром 6 марта в отсеке топливоподачи. Котлы повреждений не получили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего могла произойти авария и пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве.

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