Названы причины аварии и пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве

По факту случившегося возбуждено дело по двум уголовным статьям.

Причиной аварии на ТЭЦ города Шагонара в Туве стал хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи. Об этом сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, предварительно, это могло произойти из-за скопления угольных газов.

О произошедшем стало известно утром 6 марта: пожар начался в котельной Шагонарской ТЭЦ в Туве в Республике Тыва. Открытый огонь удалось ликвидировать только через несколько часов.

Изначально было известно о десяти пострадавших при пожаре в ТЭЦ, но в дальнейшем это число увеличилось до 23.

Возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Тыве задержали более 52 участников «АУЕ»* и организации «Кара Шериг».

* — признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ