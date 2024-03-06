Названы причины аварии и пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 41 0

Причиной аварии и пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве стал хлопок угольной смеси

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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По факту случившегося возбуждено дело по двум уголовным статьям.

Причиной аварии на ТЭЦ города Шагонара в Туве стал хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи. Об этом сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, предварительно, это могло произойти из-за скопления угольных газов.

О произошедшем стало известно утром 6 марта: пожар начался в котельной Шагонарской ТЭЦ в Туве в Республике Тыва. Открытый огонь удалось ликвидировать только через несколько часов.

Изначально было известно о десяти пострадавших при пожаре в ТЭЦ, но в дальнейшем это число увеличилось до 23.

Возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Тыве задержали более 52 участников «АУЕ»* и организации «Кара Шериг».

* — признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ

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