Переполох во дворце: когда Кейт Миддлтон вернется к исполнению своих обязанностей

Принцесса Уэльская до сих пор официально не появлялась на публике после перенесенной в январе операции.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, перенесшая в январе операцию на брюшной полости, примет участие в репетиции конного парада, которая состоится в Лондоне 8 июня. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на британские СМИ.

Уточняется, что она прибудет на генеральную репетицию конного парада, которая будет предшествовать торжественному ежегодному празднованию официального дня рождения монарха. В обязанности супруги принца Уильяма будет входить инспекция подготовки к большому параду. Она будет участвовать в мероприятии в звании полковника Ирландской гвардии, которое ей присвоил король Карл III в еще в 2022 году, вскоре после своего провозглашения монархом.

До этого стало известно, что Миддлтон наняла нового личного секретаря. Им стал Том Уайт, работавший ранее с ныне покойной королевой Елизаветой II. Решение принцессы Уэльской сочли признаком того, что она планирует вернуться к своим обязанностям.

После перенесенной в январе операции на брюшной полости Миддлтон так и не выходила в свет. Многие считают, что королевская семья скрывает истинную причину хирургического вмешательства у супруги принца Уильяма. Поползли даже слухи о том, что у нее может быть рак.

Представитель Миддлтон 1 марта заявил, что 42-летняя принцесса «чувствует себя хорошо», а ее появление на публике стоит ожидать к Пасхе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему первый снимок после операции Кейт Миддлтон поставил Великобританию на уши.