Путин: Россия продолжит сотрудничать с МАГАТЭ по всем направлениям

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 33 0

Глава государства встретился с руководителем Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Россия сохранила лидирующие позиции в сфере атомной энергетики и продолжит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Мы продолжаем очень активное сотрудничество с МАГАТЭ, Россия продолжает сотрудничать по очень многим направлениям. Остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мире», — казал Путин.

Российский лидер отметил, что в стране идет активное развитие атомной энергетики, причем, с оглядкой на экологичность и, разумеется, обеспечение повышенной безопасности на станциях и объектах. Этого удается добиваться благодаря современным принципам, на которых сегодня строятся станции в России. В качестве примера глава государства привел Курскую АЭС-2.

Президент добавил, что Россия готова делится своими наработками в атомной энергетике с заинтересованными партнерами.

«Очень важно, без всякого преувеличения в планетарном масштабе, имея в виду обеспечение безопасности и соблюдения стандартов безопасности атомной энергетики во всем мире. Мы готовы и к дальнейшей работе по всем этим направлениям, благодарны вам за встречные шаги по укреплению совместной работы», — подчеркнул российский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава МАГАТЭ Гросси предостерег от санкций против «Росатома».

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