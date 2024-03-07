Задержка в развитии? Пэрис Хилтон обвинили в том, что она не забоится о сыне

В сети давно обсуждают ребенка звезды, но все комментарии она просто игнорирует. Что на самом деле происходит с малышом?

По мнению фанатов, певица Пэрис Хилтон не заботится о здоровье своего маленького сына Феникса. Все дело в новом видео, которым Пэрис поделилась на своей страничке в социальной сети.

Она запечатлела на видео, как ребенок ползет в первый раз. Публика сделала вывод, что малыш нездоров и, возможно, не только физически, но и ментально, пишет 7Дней.ru.

Мальчику уже год, а он только научился ползать, в то время как дети его возраста уже должны уверено стоять и делать первые шаги. Ползать Феникс должен был еще полгода назад, считают они.

Ранее в сети бурно обсуждался размер головы ребенка. Публика была уверенна в том, что она слишком большая. Были предположения, что мальчик может страдать гидроцефалией или другим серьезным заболеванием. На это Пэрис Хилтон ответила, что беспокоится абсолютно не о чем — у малыша просто большой мозг.

После таких комментариев певица публикует фото ребенка только в шапке, которая помогает скрыть большой размер головы. Публика начала обвинять певицу в том, что она игнорирует проблемы сына. Ведь она может упустить время, и помочь ребенку уже будет нельзя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Пэрис Хилтон родила суррогатная мать.