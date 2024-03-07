Социальные пенсии вырастут в России на 7,5%

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 30 0

Когда граждане начнут получать повышенные выплаты?

Социальные пенсии вырастут в России на 7,5%

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Социальные пенсии в России вырастут более чем на 7% уже в текущем году. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает пресс-служба правительства.

Уточняется, что данная социальная выплата будет повышена на 7,5% с 1 апреля 2024 года, исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров. Ее получают граждане России, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Также социальная мера предусмотрена для россиян с инвалидностью и тех, кто потерял кормильца.

Но это не все выплаты, которых ждет повышение с 1 апреля. Индексация на 7,5% коснется и пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, среди них — военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны (ВОВ), а также граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

«В целом решение затронет более четырех миллионов человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 миллиарда рублей», — говорится в сообщении правительства.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что граждане России имеют право докупить трудовой стаж или пенсионные баллы для пенсии. Однако стоимость меняется ежегодно. Например, в 2023 году россияне могли купить не больше 8,12 пенсионных баллов за 340 тысяч рублей.

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