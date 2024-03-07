Путин находится с визитом в Краснодаре: что входит в планы президента

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Путин после Сочи приехал с визитом в Краснодар

Путин находится с визитом в Краснодаре: что входит в планы президента

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Накануне он работал в Сочи, где провел встречу с главой МАГАТЭ.

Президент России Владимир Путин после Сочи приехал с рабочим визитом в Краснодар. Работать там глава государства будет в четверг, 7 марта.

Накануне президент находился в Сочи, где также провел ряд мероприятий, в их числе — встреча с главами МАГАТЭ и «Росатома» Рафаэлем Гросси и Алексеем Лихачевым, совещание по развитию юга России и Приазовья. Кроме того, Путин посетил площадку Всемирного фестиваля молодежи, выступил на закрытии и пообщался с участниками.

Сегодня президент планирует в Краснодаре посетить Высшее военное авиационное училище и крупнейший на юге России спортивный комплекс по самбо.

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