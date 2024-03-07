В Вологодской области беспилотник атаковал территорию «Северстали»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 191 0

На месте работают спецслужбы, выясняются все обстоятельства случившегося.

В Вологодской области беспилотник атаковал территорию «Северстали»

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Вологодской области беспилотник атаковал территорию предприятия «Северсталь». Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора региона Георгий Филиппов.

«В Вологодской области на предприятии „Северсталь“ сегодня утром произошел инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности», — передает слова Филиппова пресс-служба правительства региона.

Пострадавших нет. На месте работают спецслужбы, выясняются все обстоятельства случившегося. Пока что дрон официально называют аппаратом «неустановленной принадлежности».

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские силы ПВО за ночь сбили шесть беспилотников в трех регионах.

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