В Вологодской области беспилотник атаковал территорию «Северстали»
На месте работают спецслужбы, выясняются все обстоятельства случившегося.
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
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В Вологодской области беспилотник атаковал территорию предприятия «Северсталь». Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора региона Георгий Филиппов.
«В Вологодской области на предприятии „Северсталь“ сегодня утром произошел инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности», — передает слова Филиппова пресс-служба правительства региона.
Пострадавших нет. На месте работают спецслужбы, выясняются все обстоятельства случившегося. Пока что дрон официально называют аппаратом «неустановленной принадлежности».
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские силы ПВО за ночь сбили шесть беспилотников в трех регионах.
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