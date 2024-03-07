Российские силы ПВО за ночь сбили шесть беспилотников в трех регионах

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили попытку боевиков киевского режима атаковать три региона беспилотниками самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Минобороны отметили, что дежурные силы ПВО успешно перехватили беспилотники. Так, один дрон был сбит над Курской областью, три — над Брянской и еще два — над Тульской.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ракетной опасности в Курской области.