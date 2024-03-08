Такого не ожидал никто: ТОП-5 вещей на кухне, которыми мы пользуемся неправильно

Кухня есть у каждого в квартире, но далеко не все знают про особенности предметов, которые в ней находятся. Портал Rsute.ru рассказал про настоящие предназначения таких вещей.

Ящик под духовкой

Почти у каждой плиты под духовкой есть ящик. Чаще всего его используют для хранения сковородок и других кухонных предметов, но оказывается у этого отдела совсем другое предназначение.

В этом ящике нужно хранить приготовленные блюда. Нижний отсек плиты помогает сохранить тепло еды и таким образом ее можно подать на стол в любой момент. При этом блюдо не потеряет своего аромата и останется подогретым. Производители советуют использовать этот ящик для хранения десертов

Пресс для чеснока

Мало кто знает, но пресс для чеснока не только измельчает овощ, но еще и очищает его кожуру. Достаточно просто срезать жесткий кончик продукта и положить зубчик в прибор.

Ложка для спагетти

Этот прибор поможет рассчитать идеальную порцию спагетти. В таких ложках расположена дырка посередине. Дело в том, что она вмещает в себя только 80 граммов пасты, а это как раз подходящие количество для одного человека.

Разделочная доска

В разделочной доске есть отверстие и оно сделано не просто для красивого дизайна. Оно позволяет ссыпать нарезанные овощи в емкость и при этом не рассыпать их по всей кухне.

Холодильник

Многие удивиться, но далеко не все правильно использую холодильник. Дело в том, что определенные продукты нужно хранить на конкретных полках. Например, яйца лучше не хранить в дверце холодильника. Там для них неподходящая температура.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 лайфхака, которые помогут сварить идеальное яйцо пашот.