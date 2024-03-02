Пальчики оближешь: ТОП-3 лайфхака, которые помогут сварить идеальное яйцо пашот

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 45 0

Повара советуют добавлять уксус для придания яркого вкуса яйцу-пашот

Пальчики оближешь: ТОП-3 лайфхака, которые помогут сварить идеальное яйцо пашот

Фото: www.globallookpress.com / Christopher Chung

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Для этого может быть достаточно выбрать яйца комнатной температуры или использование сита. Какие еще лайфхаки пригодятся даже опытным хозяйкам?

Есть мнение, что если сварить яйцо пашот, то оно будет иметь отличия по вкусу от яйца всмятку. Правильное приготовление именно этого продукта требует некоторых особых знаний, ведь достичь идеальной кондиции бывает непросто. Повара раскрыли три лайфхака, позволяющие сварить яйцо пашот без заморочек.

Для начала необходимо выбрать свежее яйцо, пишет автор Дзен-канала «Гурманляндия». Объясняется это тем, что именно у свежих яиц белок более плотный, что позволит сохранить его форму во время варки.

Второй лайфхак кроется в правильном выборе температуры для варки яйца. Профессионалы советуют согреть его до комнатной температуры. Это сократит длительность приготовления и сократит риск того, что вы переварите яйцо.

Некоторые повара советуют добавлять в воду уксус. Дело в том, что он может ускорить процесс схватывания внешней части белка. Для этого нужно добавить всего одну или две столовые ложки уксуса на литр воды.

Также известен способ сделать яйцо более плотным. Для этого достаточно поместить яйцо перед варкой в очень мелкое сито: когда жидкая часть белка стечет, можно приступить к приготовлению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не стоит готовить яйца на завтрак.

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