Три основных симптома: как по глазам распознать проблемы с сердцем

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 49 0

Офтальмохирург Тай: «пульсирующие» зрачки могут говорить о высоком холестерине

Три основных симптома: как по глазам распознать проблемы с сердцем

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

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Существуют признаки, которые должны насторожить человека. Какие именно?

По глазам и коже вокруг них можно распознать наличие у человека проблем со здоровьем. Об этом изданию Express рассказала офтальмохирург Одри Тай.

По словам специалиста, если вокруг глаз у человека имеются желтые бугорки, а сами зрачки «пульсируют», это должно настораживать, равно как и изменения сетчатки. Желтые бугорки, которые медики называют ксантелазмами, часто свидетельствуют о высоком уровне холестерина.

Он, как известно, нередко становится одной из причин возникновения инфарктов и инсультов. «Пульсирующий» зрачок может быть признаком негерметичности сердечного клапана.

«Когда кровь выкачивается из сердца через клапан, называемый аортальным клапаном, если клапан не закрывается плотно, часть крови просачивается обратно в сердце. Это вызывает большую, чем обычно, разницу между давлением, когда сердце сокращается, и давлением, когда сердце расслабляется. Когда сердце сокращается, зрачок становится меньше, а когда сердце расслабляется, зрачок увеличивается», — объясняет врач.

Что касается изменений сетчатки, как подчеркивает офтальмолог, порой такие патологии являются симптомами раннего диабета или высокого давления. Вот почему так важно регулярно наблюдаться у специалистов — особенно после 40 лет.

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Три основных симптома: как по глазам распознать проблемы с сердцем

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