Просто и вкусно: назван лучший завтрак для профилактики рака кишечника

Диетолог перечислила блюда, которые полезны для здоровья.

Некоторые блюда на завтрак могут помочь предотвратить развитие рака кишечника. Об этом рассказала врач-диетолог Мереди Берд изданию Business Insider.

Она сообщила, что идеальный завтрак — это сваренная на молоке овсяная каша с добавлением фруктов. В таком варианте много клетчатки, а она, как известно, является питательной субстанцией для полезных бактерий. Также каша защищает слизистые оболочки толстой кишки.

Еще утром можно есть смесь из йогурта с орехами и ягодами. Такой завтрак содержит кальций, белок и пробиотики, которые помогают поддерживать пищеварение в нормальном состоянии.

Врач также рекомендовала готовить себе утром яичницу с овощами и сыром халлуми.

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