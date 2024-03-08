В США заявили о подозрительных датчиках на китайских портовых кранах

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 33 0

WSJ: в конгрессе США заявили о вызывающих подозрения передатчиках на кранах

В США заявили о подозрительных датчиках на китайских портовых кранах

Фото: EPA/CAROLINE BREHMAN / ТАСС

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В некоторых случаях они были обнаружены в таких портах, где данную услугу не запрашивали.

В Конгрессе США заявили о подозрительных передатчиках, которые были обнаружены на кранах китайского производства в портах страны. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Краны с модемами и передатчиками были выпущены китайской компанией ZPMC. Она изготавливает до 80% продукции для грузовых кранов, работающих в американских портах.

Обычно установка подобных устройств не вызывает подозрений, однако, как отметили в Конгрессе, в некоторых случаях они были обнаружены в таких портах, где данную услугу не запрашивали.

Американские политики уверены, что правительство Поднебесной якобы готово предпринять все возможные попытки для сбора ценной информации и «использования уязвимостей критической инфраструктуры Америки». В том числе и в морском секторе, в котором Китай присутствует «систематически».

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