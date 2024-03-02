Рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар

Экипаж промышленного рыболовецкого судна обнаружил разведывательный воздушный шар недалеко от берегов Аляски. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Рыбаки сфотографировали объект и направили снимки в полицию Все информаторы отмечают, что данные о предназначении найденного аппарата пока не подтверждены официально, но правоохранители и сотрудники ФБР им уже заинтересовались.

В бюро считают, что объект очень похож на воздушные шары, используемые для наблюдения и шпионажа. Сейчас находка располагается на борту судна.

Агенты готовятся встретить его в порту, это произойдет в ближайшие два дня. А затем - незамедлительно направить аппарат в свою лабораторию в Куантико, штат Вирджиния, для детального изучения.

Журналисты отмечают, что идентифицировать судно им не удалось, а представители ФБР отказались от комментариев. Об угрозе от шпионских аэростатов в США широко узнали в прошлом году.

Тогда воздушный шар-шпион из Китая, как считается, сбился с курса и пролетел над континентальной частью страны. Он попал в воздушное пространство Штатов как раз через Аляску.

Ранее 5-tv.ru писал, что американская армия собирается модернизировать аэростаты, которые используются для разведки и связи.