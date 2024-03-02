Рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

Агенты ФБР планируют встретить судно, на котором находится объект, как только оно прибудет в порт.

Рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар

Фото: www.globallookpress.com / FBI

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Экипаж промышленного рыболовецкого судна обнаружил разведывательный воздушный шар недалеко от берегов Аляски. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Рыбаки сфотографировали объект и направили снимки в полицию Все информаторы отмечают, что данные о предназначении найденного аппарата пока не подтверждены официально, но правоохранители и сотрудники ФБР им уже заинтересовались.

В бюро считают, что объект очень похож на воздушные шары, используемые для наблюдения и шпионажа. Сейчас находка располагается на борту судна.

Агенты готовятся встретить его в порту, это произойдет в ближайшие два дня. А затем - незамедлительно направить аппарат в свою лабораторию в Куантико, штат Вирджиния, для детального изучения.

Журналисты отмечают, что идентифицировать судно им не удалось, а представители ФБР отказались от комментариев. Об угрозе от шпионских аэростатов в США широко узнали в прошлом году.

Тогда воздушный шар-шпион из Китая, как считается, сбился с курса и пролетел над континентальной частью страны. Он попал в воздушное пространство Штатов как раз через Аляску.

Ранее 5-tv.ru писал, что американская армия собирается модернизировать аэростаты, которые используются для разведки и связи.

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