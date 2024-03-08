«Россия победила»: в Германии предрекли радикальные перемены на Украине с уходом Нуланд

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 20 0

Дотком: с уходом Нуланд прокси-конфликт США на Украине подходит к концу

«Россия победила»: в Германии предрекли радикальные перемены на Украине с уходом Нуланд

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Тема:
Спецоперация

План американского дипломата, как отмечается, потерпел крах.

Отставка замгоссекретаря США Виктории Нуланд говорит о скором завершении украинского конфликта. Об этом заявил немецко-финский предприниматель и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Это явный знак того, что прокси-конфликт США на Украине подходит к концу. Россия победила, Запад проиграл», — написал он в соцсети Х.

План Нуланд потерпел крах, заодно разрушив Незалежную, констатировал он. Она запомнится как организатор госпереворота на Украине, подчеркнул Дотком.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нуланд собирается уйти в отставку.

Тема:
Спецоперация
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