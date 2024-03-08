Непредсказуемые последствия: какие цветы чаще всего вызывают аллергию

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 40 0

Врач Меметова: каллы, лилии и сирень могут стать причиной головной боли

Непредсказуемые последствия: какие цветы чаще всего вызывают аллергию

Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Maude

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Специалисты советуют учитывать все нюансы перед походом за букетом.

Цветы считаются одними из самых неприятных аллергенов, но даже среди них встречаются наиболее опасные. О том, каких именно стоит опасаться больше всего, рассказала врач-аллерголог Гульнара Меметова.

По словам специалиста, самые «кошмарные» для аллергиков — это астры, георгины, герберы, хризантемы, ромашки и гипсофилы. У этих цветов легкая пыльца, которая быстро поднимается в воздух и оседает на разных поверхностях.

«А вот каллы, лилии и сирень скорее приведут не к аллергической реакции, а к сильной головной боли, так как аромат у них довольно яркий и тяжелый», — рассказала врач в интервью телеканалу RT.

Среди симптомов аллергии на цветы — зуд в носу, выделения из носа, частое чихание и заложенность, также можно наблюдать слезоточивость, одышку и головную боль. А самыми безопасными для аллергиков, по словам специалиста, являются тюльпаны, кустовые розы и нарциссы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как по глазам распознать проблемы с сердцем.

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