Бывшая теща Абрамовича выйдет замуж за медиамагната Мердока
ABC News: 92-летний медиамагнат Мердок женится в пятый раз
Фото: Reuters / Mike Segar
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Свадьба, как отмечается, назначена на июнь.
Американский миллиардер и медиамагнат Руперт Мердок собирается жениться в пятый раз. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.
«Свадьба назначена на июнь в его калифорнийском поместье и винограднике Морага», — говорится в материале.
Невеста 66-летняя Елена Жукова, молекулярный биолог, мать бывшей жены российского миллиардера Романа Абрамовича. Представитель 92-летнего Мердока подтвердил факт помолвки.
Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров подал заявление в ЗАГС вместе со своей новой возлюбленной Валерией. В блоге он опубликовал фото с невестой на фоне Московского областного дворца бракосочетания.
Омаров около месяца назад сделал предложение блондинке, которая младше его на 20 лет. Трогательный момент произошел в Таиланде, где они отдыхали.
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