«Дату угадаете?» — бывший муж Бородиной Омаров подал заявление в ЗАГС
Курбан Омаров и его возлюбленная Валерия подали заявление в ЗАГС
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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После романтичного предложения руки и сердца возлюбленной бизнесмен не стал затягивать со свадьбой.
Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров подал заявление в ЗАГС вместе со своей новой возлюбленной Валерией. В своем блоге он опубликовал фото с невестой на фоне Московского областного дворца бракосочетания.
Курбан Омаров и его возлюбленная Валерия подали заявление в ЗАГС.
«Дату угадаете?» — иронично поинтересовался бизнесмен у поклонников.
Омаров около месяца назад сделал предложение блондинке, которая младше его на 20 лет. Трогательный момент произошел в Таиланде, где они отдыхали. Напомним, пара рассекретила свой роман в 2020 году.
Поклонники, в свою очередь, начали предполагать возможную дату свадьбы в комментариях.
«24.04.24»;
«На Лерин день рождения»;
«Когда у бывшей днюха»;
«21 марта на праздник Навруз»;
«1 апреля»;
«После родов», — гадают подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина объяснила, почему скрывает своего возлюбленного.
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