«Дату угадаете?» — бывший муж Бородиной Омаров подал заявление в ЗАГС

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 23 0

Курбан Омаров и его возлюбленная Валерия подали заявление в ЗАГС

«Дату угадаете?» — бывший муж Бородиной Омаров подал заявление в ЗАГС

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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После романтичного предложения руки и сердца возлюбленной бизнесмен не стал затягивать со свадьбой.

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров подал заявление в ЗАГС вместе со своей новой возлюбленной Валерией. В своем блоге он опубликовал фото с невестой на фоне Московского областного дворца бракосочетания.

Курбан Омаров и его возлюбленная Валерия подали заявление в ЗАГСКурбан Омаров и его возлюбленная Валерия подали заявление в ЗАГС. Фото: Instagram* / zimamoscow

«Дату угадаете?» — иронично поинтересовался бизнесмен у поклонников.

Омаров около месяца назад сделал предложение блондинке, которая младше его на 20 лет. Трогательный момент произошел в Таиланде, где они отдыхали. Напомним, пара рассекретила свой роман в 2020 году.

Поклонники, в свою очередь, начали предполагать возможную дату свадьбы в комментариях.

«24.04.24»;

«На Лерин день рождения»;

«Когда у бывшей днюха»;

«21 марта на праздник Навруз»;

«1 апреля»;

«После родов», — гадают подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина объяснила, почему скрывает своего возлюбленного.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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