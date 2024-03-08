«Начнутся смотрины»: зачем Залужного назначили послом Украины в Великобритании

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 178 0

Политолог Рыжевский: из Залужного могут сделать следующего президента Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan; 5-tv.ru

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По мнению политолога, экс-главкома ВСУ отправили в другую страну вовсе не на «политическую пенсию».

Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного назначили на должность посла Украины в Великобритании. Политолог, военный эксперт Павел Рыжевский заявил сайту 5-tv.ru, что это очень серьезное назначение. Впоследствии экс-главком ВСУ даже может стать новым президентом.

«Рейтинг Залужного очень силен. Владимир Зеленский, безусловно, испугался, потому что это серьезный конкурент. Кажется, что вроде странное назначение, и посол далек от президентской гонки, но есть мнение и основание серьезное полагать, что точно не Зеленский такие решения принимает. И вообще посол Великобритании — это не рядовой посол. Это серьезное назначение, которое принимается в очень высоких кабинетах», — объяснил политолог.

Военный эксперт убежден, что в Великобритании начнутся «смотрины» Залужного на пост будущего президента Украины. Сейчас у новоиспеченного посла начнется проверочный период. Нужно будет понять, насколько он «управляем».

Залужный будет стараться показать себя во всей красе, а в Великобритании его будут «шлифовать» и «дорабатывать», считает эксперт. Однако есть вероятность, что бывший главком ВСУ и вовсе не подойдет на роль президента страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Залужный назначен на должность посла Украины в Великобритании.

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