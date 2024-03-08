Глава МАГАТЭ назвал профессиональной и откровенной встречу с Путиным

Гросси: встреча с Путиным была профессиональной и откровенной
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
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Рафаэль Гросси провел переговоры с российским лидером 6 марта.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси высоко оценил встречу с президентом России Владимиром Путиным, говорится в заявлении организации.
«Гросси назвал состоявшуюся в среду встречу с президентом Путиным профессиональной и откровенной», — говорится в заявлении.
Кроме того, во время переговоров стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в том числе первостепенную важность снижения все еще значительных рисков ядерной безопасности на объекте.
В заявлении организации указано, что сотрудники МАГАТЭ продолжат следить за ситуацией на ЗАЭС.
Встреча Путина и Гросси состоялась 6 марта в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи. Переговоры длилось около 50 минут. Президент РФ отмечал, что Москва делает все для того, чтобы повысить безопасность атомных объектов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Росатом» восстановил физическую защиту Запорожской АЭС.
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