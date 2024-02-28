«Специальный навес»: как Запорожскую АЭС защитили от рук неонацистов

Попытаются ли украинские боевики атаковать эту территорию снова?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отходе уничтожили защиту Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Российские специалисты восстановили ее, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в ходе правительственного часа в Госдуме.

«Создан специальный защитный навес над хранилищем отработавшего ядерного топливо, это тоже вызывало большую озабоченность, и были прилеты по этой площадке», — добавил он.

Все технологические процессы на ЗАЭС в настоящее время контролируются опытными специалистами, рисков нет с этой точки зрения. При этом по-прежнему есть угроза, что боевики ВСУ нанесут удары по территории, близлежащей к электростанции и городу Энергодару.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре в Запорожской области. Атомная электростанция перешла под контроль России после проведенного в сентябре 2022 года референдума о вхождении региона в состав страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЗАЭС отключили от последней резервной линии электропередачи. МАГАТЭ называет ситуацию на электростанции источником серьезного беспокойства по поводу ядерной безопасности.