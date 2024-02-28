«Специальный навес»: как Запорожскую АЭС защитили от рук неонацистов

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Евгения Романова
Евгения Романова 58 0

Лихачев: «Росатом» восстановил физическую защиту Запорожской АЭС

«Специальный навес»: как Запорожскую АЭС защитили от рук неонацистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

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Тема:
Спецоперация

Попытаются ли украинские боевики атаковать эту территорию снова?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отходе уничтожили защиту Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Российские специалисты восстановили ее, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в ходе правительственного часа в Госдуме.

«Создан специальный защитный навес над хранилищем отработавшего ядерного топливо, это тоже вызывало большую озабоченность, и были прилеты по этой площадке», — добавил он.

Все технологические процессы на ЗАЭС в настоящее время контролируются опытными специалистами, рисков нет с этой точки зрения. При этом по-прежнему есть угроза, что боевики ВСУ нанесут удары по территории, близлежащей к электростанции и городу Энергодару.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре в Запорожской области. Атомная электростанция перешла под контроль России после проведенного в сентябре 2022 года референдума о вхождении региона в состав страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЗАЭС отключили от последней резервной линии электропередачи. МАГАТЭ называет ситуацию на электростанции источником серьезного беспокойства по поводу ядерной безопасности.

Тема:
Спецоперация
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