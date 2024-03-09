«Серьезный провокатор»: чем опасны коварные зубы мудрости

Стоматолог рассказал, к каким проблемам могут привести «восьмерки».

Зубы мудрости или восьмерки доставляют не только дискомфорт и боль. Они могут спровоцировать воспаление ротовой полости. Об этом предупредил стоматолог-ортопед, имплантолог Владимир Лосев.

«Например, если они прорезываются таким образом, что провоцируют воспаление (к примеру, перикоронит)», — указал специалист в беседе с Газета.ру.

Он отметил, что именно поэтому стоматологи предупреждают собирающихся в отпуск со сменой климата пациентов о том, что зубы мудрости могут дать о себе знать в самый неподходящий момент.

Немало проблем могут принести и восьмерки, если на соседние зубы (седьмые и шестые) устанавливаются коронки, вкладки, пломбы. Лосев советует в таком случае их сразу же удалять.

«Иначе потом контакты между зубами могут разойтись, и пища начнет застревать в межзубных промежутках — а это опять серьезный провокатор воспаления», — предупредил он.

Стоматолог добавил, что зуб мудрости может упираться в соседнюю семерку с отсутствием костной перегородки между ними, что чревато потерей обоих зубов. А семерки, напомнил Лосев, важны для пережевывания пищи.

«Поэтому в большинстве случаев зубы мудрости надо все-таки удалять», — подытожил эксперт.

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