«Серьезный провокатор»: чем опасны коварные зубы мудрости

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 6 0

Стоматолог Лосев: из-за зубов мудрости можно потерять другие зубы

«Серьезный провокатор»: чем опасны коварные зубы мудрости

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Стоматолог рассказал, к каким проблемам могут привести «восьмерки».

Зубы мудрости или восьмерки доставляют не только дискомфорт и боль. Они могут спровоцировать воспаление ротовой полости. Об этом предупредил стоматолог-ортопед, имплантолог Владимир Лосев.

«Например, если они прорезываются таким образом, что провоцируют воспаление (к примеру, перикоронит)», — указал специалист в беседе с Газета.ру.

Он отметил, что именно поэтому стоматологи предупреждают собирающихся в отпуск со сменой климата пациентов о том, что зубы мудрости могут дать о себе знать в самый неподходящий момент.

Немало проблем могут принести и восьмерки, если на соседние зубы (седьмые и шестые) устанавливаются коронки, вкладки, пломбы. Лосев советует в таком случае их сразу же удалять.

«Иначе потом контакты между зубами могут разойтись, и пища начнет застревать в межзубных промежутках — а это опять серьезный провокатор воспаления», — предупредил он.

Стоматолог добавил, что зуб мудрости может упираться в соседнюю семерку с отсутствием костной перегородки между ними, что чревато потерей обоих зубов. А семерки, напомнил Лосев, важны для пережевывания пищи.

«Поэтому в большинстве случаев зубы мудрости надо все-таки удалять», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проблемы с зубами связаны с головной болью.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.75
0.41 98.88
0.68
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 март...

Последние новости

2:47
«Серьезный провокатор»: чем опасны коварные зубы мудрости
2:17
Нет прав? Почему Украина не может чинить американские гаубицы M777
1:51
«Как весенний воздух»: Ирина Пегова показала себя без грамма косметики
1:37
МИД: снос памятника СС «Галичине» — шаг к ликвидации наследия украинских нацистов в Канаде
1:06
«Зависит от его поведения»: Байден высказался о возможных дебатах с Трампом
0:45
На Украине сообщили о назначении подозреваемого в коррупции Тимошенко советником Минобороны

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
Показал лишнее: Александр Серов опозорился перед толпой зрителей
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок