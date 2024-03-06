Неожиданный симптом: как проблемы с зубами связаны с головной болью

Стоматологи призывают пациентов следить за здоровьем полости рта и проходить профилактический осмотр каждые полгода.

Нарушения в зубочелюстной системе могут приводить к головной боли. Об этом рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог и кандидат медицинских наук Елена Мартынова. Как отметила врач, организм, это универсальная система, в которой каждый элемент оказывает влияния на остальные. Поэтому порой так сложно найти первопричину того или иного симптома. Так, люди десятилетиями мучаются от головной боли, лечатся у невролога, а облегчение неожиданно наступает только в стоматологическом кресле.

Как отметила Мартынова, мигрени без очевидной причины вызывает раздражение нервных окончаний или повреждение самого сложного из всех черепно-мозговых нервов — тройничного. Он отвечает за движения лицевых мышц, ощущения, иннервацию (Снабжение органов и тканей нервами. — Прим. ред.) зубов. Любые неполадки грозят большими проблемами, чем может показаться.

«Поворот зубов, скученность, отсутствие антагониста (Противоположного зуба. — Прим. ред.) — все это факторы, которые приводят к неправильному распределению давления между зубами, мышечному спазму. Происходит изменение положения нижней челюсти в суставе. Визуально это сопровождается появлением сколов и трещин на зубах, дефектов эмали в виде клина у десны», — цитирует ее Газета.ру.

По словам Мартыновой, если сильная головная боль регулярно возникает утром и после приема пищи, причина может заключаться в патологиях височно-нижнечелюстногом сустава. О них также свидетельствуют скрежетание зубами, щелчки, порой болезненные, при открывании рта. Поэтому в ряде случаем неправильный прикус — не только эстетическая проблема, и брекеты могут понадобиться и взрослому человеку. Но зачастую пациенты и даже врачи не видят этой связи.

Голова также болит из-за неправильно растущих зубов мудрости, когда для них в челюсти не хватает места. Давление на остальные зубы провоцирует боли, кроме того, ближайшие зубы могут постепенно разрушаться, а десны воспаляться. К мигреням приводят множественный кариес, пульпит, периодонтит. При распространении инфекции возможно развитие хронических форм отита, тонзиллита, гайморита. Все эти недуги часто сопровождаются головной болью. Поэтому визиты к стоматологу раз в полгода необходимы.

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