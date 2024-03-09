Одни охи да вздохи: Зеленский попал в казус на встрече с Эрдоганом

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 130 0

Переводчик Зеленского не справился с переводом на встрече с Эрдоганом

Одни охи да вздохи: Зеленский попал в казус на встрече с Эрдоганом

Фото: Reuters / Umit Bektas

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Общение лидеров двух стран едва не зашло в тупик. Что произошло на пресс-конференции?

Синхронист не смог внятно перевести президенту Украины Владимиру Зеленскому слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и вопрос от журналиста во время пресс-конференции после встречи глав двух государств в Стамбуле.

Вместо качественного перевода слов Эрдогана лидеру Незалежной оставалось лишь слушать из его уст повторы, вздохи и паузы. Синхронист не смог толком перевести и вопрос турецкого журналиста.

Зеленский, в свою очередь, пытался жестами и мимикой показать, что не понимает, о чем ему говорят, а на просьбу журналисту повторить вопрос на английском и вовсе получил отказ.

В итоге переводчика заменили прямо во время пресс-конференции.

Зеленский прибыл в Стамбул на встречу с Эрдоганом накануне, 8 марта. По итогам переговоров президент Турции заявил, что Анкара готова содействовать проведению мирных переговоров между Украиной и Россией. Однако Зеленский в очередной раз отверг предложение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Запад придумал схему смягчения указа Зеленского о запрете переговоров с Россией,

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Одни охи да вздохи: Зеленский попал в казус на встрече с Эрдоганом

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