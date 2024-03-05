Эксперты порассуждали, как проложить путь дипломатии для прекращения боевых действий на фоне того, что киевский режим продолжает терпеть неудачи и нуждаться в оружии.

Украинский конфликт в результате завершится переговорами, в этой связи президент Незалежной Владимир Зеленский рано или поздно может смягчить свой указ о запрете переговоров с Россией. Об этом колумнисты Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро написали в статье для Foreign Affairs.

Западные эксперты по международным отношениям порассуждали, как проложить путь дипломатии для прекращения боевых действий на Украине.

«Киев мог бы уточнить, что указ распространяется только на президента России [Владимира Путина], а не на других представителей российского правительства», — говорится в публикации.

При этом эксперты считают, что пока рано начинать реальные переговоры. Готовность к мирному диалогу Украина, Европа и США могут показать предложением о возможности снятия санкций. И хотя представителям западных стран придется потратить месяцы на разговоры с Киевом, но это станет сигналом для Москвы.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Польше призвали Украину начать переговоры с Россией. Переломный момент в украинском конфликте уже близко, отметил польский военный.