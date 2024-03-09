Хотели скрыть: СБУ прописывала офицеров в мариупольском приюте для бездомных

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

СБУ прописывала своих сотрудников в Мариуполе в приюте для бездомных

Хотели скрыть: СБУ прописывала офицеров в мариупольском приюте для бездомных

Фото: www.globallookpress.com / Aloisio Mauricio

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В период с 2019 по 2020 год там было зарегистрировано более десяти сотрудников.

Служба безопасности Украины (СБУ) в период с 2019 по 2020 годы для конспирации регистрировала своих сотрудников в мариупольском приюте для бездомных, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

Речь идет о социальной службе «Мариупольский городской центр граждан без определенного места жительства». Раньше там был медицинский вытрезвитель. Только за указанный выше период там прописали более десяти сотрудников СБУ. По большей части — это были обычные оперативники.

«Сколько точно там их было всего записано, сейчас изучается, но уже точно можно сказать, что это носило массовый характер», — отметил источник.

К слову, с 2014 года (после начала террора жителей Донбасса) в Мариуполе стало появляться все больше объектов СБУ. К примеру, тайные тюрьмы. Одна из них располагалась в аэропорту города.

Сейчас город находится под контролем российских сил. Горожане возвращаются к мирной жизни после стольких лет пребывания под гнетом киевского режима.

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