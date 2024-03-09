Выдали за живого: в США женщины привезли покойника в банк и сняли деньги с его счета

Как правоохранители раскрыли аферу американок?

В США две женщины привезли своего умершего соседа в банк, чтобы снять деньги с его счета. Как сообщает NBC News, все произошло в штате Огайо. Американки повторили сюжет известного фильма «Уик-энд у Берни»(1980), где мертвеца перевозят два преступника, используя его деньги.

Известно, что женщины нашли своего соседа умершим в его доме и в этот же день привезли в банк, чтобы провернуть свой план. Начальник управления полиции города Аштабула Роберт Стелл рассказал, что они представились сопровождающими, а также заранее перенесли тело на переднее сиденье машины умершего, чтобы сотрудник кредитной организации видел его с улицы.

По словам правоохранителя, ранее они уже снимали наличные со счета мужчины с его присутствием и согласием. Их афера раскрылась после того, как злоумышленники привезли тело к медицинскому центру и оставили его там, а сами скрылись. Умершего опознали — им оказался 80-летний Дуглас Лэйман.

Полицейские направились в его дом и нашли соседей, похитивших деньги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тела двух мужчин обнаружили в отеле Петербурга.