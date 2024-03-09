Генконсульство России откроется на Мальдивах

В настоящее время страны не имеют диппредставительств на территории друг друга.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии на Мальдивах российского генконсульства. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

«Открыть генеральное консульство России в Мале (Мальдивская Республика)», — говорится в тексте.

В настоящее время Россия и Мальдивы не имеют диппредставительств на территории друг друга. Интересы РФ в Мальдивской Республике по совместительству представляет посольство России в Шри-Ланке.

Дипломатические отношения между СССР и Мальдивами начались в 1966 году, а 31 декабря 1991 года республика официально признала Российскую Федерацию преемницей Советского Союза.

В ноябре в российском МИД сообщили о планах открытия генконсульств в Гродно, Актау и Самарканде, на Мальдивах и Бали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Республики Сербской Милорад Додик допустил открытие консульства России в его стране в 2024 году.