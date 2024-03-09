В Севастополе объяснили громкие звуки в городе

Ранее на это обратили внимание местные жители.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале, что громкие звуки в городе связаны с плановой тренировкой флота по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) в районе Северного и Южного молов.

По словам губернатора, в рамках тренировки применяется также стрелковое оружие и сигнальные ракеты. Он подчеркнул, что на данный момент ситуация в городе спокойная.

В начале марта российские силовики нашли в пункте пропуска «Джанкой» при досмотре на днище автомобиля, за рулем которого был сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, самодельное взрывное устройство (СВУ). Машина ехала в сторону Крыма.

Известно, что боеприпас был изготовлен из иностранных компонентов, которые поставляют страны НАТО на Украину. Специалисты-взрывотехники обезвредили устройство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму назвали имя одного из главных виновников энергоблокады полуострова.