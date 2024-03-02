Самодельное взрывное устройство нашли в машине при попытке въехать в Крым

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Евгения Романова
Евгения Романова 143 0

ФСБ на въезде в Крым нашла на днище авто херсонского правоохранителя СВУ

Фото, видео: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю; 5-tv.ru

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Не менее интересно, кто находился за рулем этого транспортного средства.

Российские силовики нашли в пункте пропуска «Джанкой» при досмотре на днище автомобиля самодельное взрывное устройство (СВУ). Машина пыталась попасть в Крым. Об этом 5-tv.ru сообщили в силовых структурах полуострова.

«На автомобиле, следовавшем на территорию Республики Крым, <…> обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сидением предмет, похожий на взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за рулем машины был сотрудник правоохранительных органов Херсонской области. После обнаружения находки авто сразу же переместили на безопасное расстояние. Там уже специалисты-взрывотехники обезвредили устройство.

Эксперты выяснили, что СВУ изготовлено из иностранных компонентов, которые поставляют страны-члены Североатлантического альянса на Украину. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и лица, причастные к этому инциденту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала украинских агентов в Крыму. По данным силовиков, речь идет о мужчине и женщине, которые готовили теракты. Теперь же им грозят долгие годы за решеткой.

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