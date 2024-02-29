На что надеялся киевский режим? Теперь его тщетные попытки сломать крымчан оценивается в триллионы рублей.

Решение об энергоблокаде Крыма в 2015 году принимал тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Однако сподвигла его элита из другой страны. Об этом рассказал глава парламента полуострова Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«В организации энергоблокады участвовало все украинское руководство во главе с действующим тогда президентом — конфетным королем Порошенко. Решение о подрыве ЛЭП принималось в его кабинете, это не была спонтанная акция юродивых и майданутых», — сказал он.

При этом Константинов назвал Порошенко не начальным звеном этой цепи. Он уверен: Соединенные Штаты не просто знали о намерениях властей Украины, но даже инструктировали их в технической части организации блокады.

На что надеялся киевский режим? Как подчеркнул Константинов, на то, что жители Крыма «сломаются и поползут к нему на коленях». Однако надежды не оправдались. Общая беда только сплотила крымский народ и подкрепила верность сделанного выбора присоединиться к России.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в 2015 году украинская сторона прекратила поставки электроэнергии в Крым. Власти полуострова оценили ущерб, нанесенный региону из-за энергетической блокады полуострова со стороны Киева. Сумма иска составила более пяти триллионов рублей.