Самолеты недавно вступившей в НАТО Швеции впервые пролетели у границ России
Где были замечены иностранные летательные аппараты и какой цели они преследовали?
Фото: www.globallookpress.com / Henning Kaiser
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После вступления Швеции в НАТО военные самолеты страны впервые выполнил разведывательный полет близ границы России, сообщает портал Itamilradar.
Известно, что самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B совершил полет вдоль границы РФ и Белоруссии, находясь в воздушном пространстве Польши.
Другой шведский самолет Saab 340 с радиолокационным обнаружением пролетел над Балтийским морем недалеко от Калининградской области.
Швеция официально вступила в НАТО 7 марта 2024 года. В Североатлантическом альянсе теперь 32 участника. По мнению военных экспертов, в случае конфликта с Россией, именно шведская земля станет основным логистическим центром Запада.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Совфеде в пух и прах разнесли НАТО за нарушение договоренностей.
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