Более 30 лет назад Россия и Североатлантический альянс взяли на себя ряд конкретных обязательств.

Расширяя свои границы, НАТО подло нарушает договоренности, которые были достигнуты более 30 лет назад. Об этом заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Политик напомнил, что в 1990 году после вхождения ГДР в состав ФРГ и упразднения Организации Варшавского договора Североатлантический альянс взял на себя ряд обязательств, главным из которых было обещание о нерасширении на восток. Однако именно это сейчас и происходит — с 1999 года в НАТО вступили 16 стран, в том числе Польша, Чехия, Словения, а также страны Прибалтики.

«Расширение НАТО в сторону границ России — это бесчестная игра и подлое нарушение достигнутых более 30 лет назад договоренностей и обязательств», — цитирует Цекова РИА Новости.

Сенатор отмечает, что Россия все договоренности выполняла в полном объеме. Это касается, в том числе, сокращения вооружения.

А вот НАТО вновь показало себя как враг России и «дьявольское объединение». На сегодняшний день членами альянса являются 32 страны, последней стала Швеция.

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