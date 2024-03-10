Пушилин: 9 человек пострадали при обстреле Донецка и Горловки украинскими боевиками

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 30 0

ВСУ атаковали мирные районы, в частности, при помощи беспилотников.

Пушилин: 9 человек пострадали при обстреле Донецка и Горловки украинскими боевиками

Фото: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd

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Тема:
Спецоперация

Украинские террористы в очередной раз атаковали Донецк и Горловку, в результате чего пострадали девять человек. Эту информацию подтвердил глава ДНР Денис Пушилин, опубликовав сообщение в Telegram-канале.

«Вчера вечером и сегодня ночью ВФУ массированно обстреляли Донецк и Горловку. За этот период пострадали девять мирных жителей», — пояснил глава субъекта.

Также уточнялось, что среди потерпевших есть дети. Одного после атаки ВСУ пришлось экстренно госпитализировать.

Боевики, подконтрольные киевскому режиму, производили обстрелы районов, в частности, при помощи беспилотников. Прилеты приходились на хлебзавод, а также жилые дома.

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Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Тогда власти республик обратились за помощью к Москве.

Ряд западных стран назвали российскую спецоперацию «вторжением» и усилили санкционное давление на РФ, фактически объявив стране экономическую войну. Украине же они начали оказывать поддержку, поставляя оружие и деньги, а также обучая боевиков киевского режима по стандартам НАТО.

В последнее время объемы западной помощи Киеву стали сокращаться. Это, в том числе связано с тем, что в конце 2023 года конгресс США не утвердил законопроект о дополнительном финансировании украинского и палестино-израильского конфликтов.

Тема:
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