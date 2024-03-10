В Донецкой Народной Республике под Авдеевкой у поселков Орловка и Тоненькое российские разведчики обнаружили иностранных наемников. Об этом стало известно из заявления советника главы ДНР Игоря Кимавского.

«Наши разведчики зафиксировали группу иностранных наемников у Тоненького и Орловки», — сообщил Кимовский ТАСС.

Он отметил также, что на этом участке работали наемники из Грузии и Польши. Это подтверждают и данные объективного контроля.

Также об участии боевиков НАТО в военных операциях на Украине под видом наемников сообщал генерал-полковник генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской. Россия располагает информацией, что и украинские спецподразделения действуют в других странах. При этом спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что киевский режим действует скрытно.

Читайте также Проблемы налицо: Захарова раскрыла истинную причину конфуза Байдена с Афганистаном

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

9 февраля 2024 года мир увидел интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором российский лидер рассказал, для чего именно Россия начала СВО и как на самом деле поступают власти Украины с жителями Донбасса и своими гражданами. Всего за неделю публикация набрала более 200 миллионов просмотров только в соцсети X.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия не получила ответ от Франции на запрос по набору наемников.