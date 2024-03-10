РФС представил новую форму сборной России по футболу

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Впервые в новых комплектах российские игроки выйдут на поле 21 и 25 марта в матчах со сборными Сербии и Парагвая.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Новую форму сборной России по футболу представили Российский футбольный союз (РФС) и отечественный спортивный бренд Jögel. Презентация прошла на международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

Дизайн формы был вдохновлен русскими сказками и подчеркивает масштаб России. Так, красный домашний комплект украшен сияющими перьями Жар-птицы, а на светлую выездную форму нанесены морозные узоры. Таким образом, форма объединяет в себе две стихии — огня и холода.

Глава ФРС Александр Дюков назвал презентацию новой формы национальной сборной очень важным событием для всей футбольной общественности России. Он заявил, что форма сборной — это не просто «футболка», в которой игроки будут выходить на поле, а символ, вокруг которого болельщики могут сплотиться вне зависимости от клубных предпочтений.

Для игроков же, по словам Дюкова, форма сборной — это символ не только признания их заслуг и таланта, но и огромной ответственности перед болельщиками, партнерами по команде и страной.

Впервые в новой форме российские игроки выйдут на поле 21 и 25 марта в матчах со сборными Сербии и Парагвая, а приобрести комплекты в магазинах все желающие смогут уже с 12 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Российский футбольный союз отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию.

-5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
90.75
0.41 98.88
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:59
«Сколько еще должно умереть»: Маск высказался о мобилизации на Украине
19:46
Анорексия или препараты? От чего на самом деле умерла эквилибристка Морозова
19:31
РФС представил новую форму сборной России по футболу
19:17
Умер известный по фильму «Однажды в Америке» актер Анджело Никотра
19:17
Вокруг света за семь дней: как прошел визит Путина на Кубань
19:08
Мэр Москвы рассказал, как город помогает столичным IТ-компаниям

Сейчас читают

Стало известно об отставке главкома ВМФ России Николая Евменова
Кенсингтонский дворец показал, что стало с Кейт Миддлтон после операции — фото
«Она еще была жива»: Запашный опубликовал видео последних минут жизни 22-летней эквилибристки Морозовой
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок