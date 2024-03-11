Литва приступает к конфискации автомобилей с российскими номерами

В нашем МИД уже назвали это грубейшим актом грабежа на государственном уровне.

Литва теперь официально может отбирать машины у россиян. В стране вступил в силу соответствующий закон.

Исключение пока только для дипломатов — на них распространяется иммунитет. И как его обойти местные власти, видимо, пока не придумали.

Также поблажка есть для россиян, которые едут в Калининград. Но им литовские власти дадут лишь 24 часа, чтобы пересечь всю страну.

Остальные машины — а их, по данным таможни, около 50 — теперь в зоне риска. Их в любой момент могут утащить на спецстоянку.

А владельцам еще и штраф надо будет заплатить — до шести тысяч евро. В нашем МИД уже назвали действия Литвы грубейшим актом грабежа на государственном уровне.