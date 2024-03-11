Литва приступает к конфискации автомобилей с российскими номерами

Эфирная новость 25 0

В Литве с 11 марта начинают конфисковывать автомобили с российскими номерами

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В нашем МИД уже назвали это грубейшим актом грабежа на государственном уровне.

Литва теперь официально может отбирать машины у россиян. В стране вступил в силу соответствующий закон.

Исключение пока только для дипломатов — на них распространяется иммунитет. И как его обойти местные власти, видимо, пока не придумали.

Также поблажка есть для россиян, которые едут в Калининград. Но им литовские власти дадут лишь 24 часа, чтобы пересечь всю страну.

Остальные машины — а их, по данным таможни, около 50 — теперь в зоне риска. Их в любой момент могут утащить на спецстоянку.

А владельцам еще и штраф надо будет заплатить — до шести тысяч евро. В нашем МИД уже назвали действия Литвы грубейшим актом грабежа на государственном уровне.

-10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.75
0.41 98.88
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:12
Не готовы ставить на паузу: импорт оружия в Европу неуклонно растет
7:49
Литва приступает к конфискации автомобилей с российскими номерами
7:34
Вплоть до запрета на отпевание: что верующим категорически нельзя делать на Масленицу
7:19
Заметают следы: агентства Reuters и AFP в спешке удалили фото Миддлтон «после операции»
7:05
Бойцы ВС России первым выстрелом сбили вертолет ВСУ на глазах у журналиста «Известий»
6:49
Участники Всемирного фестиваля молодежи побывали в Севастополе

Сейчас читают

«Покойся с миром, красавица»: Запашный эмоционально высказался о смерти Морозовой
Муки были страшными: что происходило с Моргуновой незадолго до смерти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок