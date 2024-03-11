Канаде пришлось оправдываться из-за проблем с отправкой ЗРК NASAMS на Украину
Edmonton Journal: поставка Канады ЗРК NASAMS для ВСУ задерживается из-за США
Фото: www.globallookpress.com / Yauhen Yerchak
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Страна приобрела ракетную установку у американского производителя еще год назад, однако «заказ» так и не поступил.
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, купленный Канадой у Соединенных Штатов Америки для поставки на Украину, все еще не доставлен в Киев из-за бюрократических проблем со стороны американского производителя Raytheon. Об этом сообщил министр обороны Канады Билл Блэр, пишет Edmonton Journal.
Ракетная система стоит 406 миллионов долларов — прошел уже год с тех пор, как Канада «оформила заказ». По словам министра национальной обороны Билла Блэра, «застой» произошел в Штатах. Теперь покупка находится «в подвешенном состоянии».
«Мы пытались ускорить этот процесс. К сожалению, американцы столкнулись с определенными трудностями», — сказал он.
Кроме того, Билл Блэр также отметил, что США все еще находятся в процессе заключения сделки с норвежским производителем Kongsberg Defense and Aerospace, который сотрудничает с Raytheon.
Без совместного соглашения с Америкой Канаде бы потребовалось больше времени, чтобы самостоятельно приобрести NASAMS, подчеркнул министр.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как авиагигант Boeing превратился в посмешище.
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