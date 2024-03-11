Два украинских беспилотника уничтожили над Белгородской областью

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 118 0

Минобороны РФ: в Белгородской области предотвращена атака беспилотников ВСУ

Два украинских беспилотника уничтожили над Белгородской областью

Фото: Zuma / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты России этой ночью.

Вооруженные силы России этой ночью предотвратили террористическую атаку киевского режима с применением беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ предприняли попытку нанести удары по объектам на территории России. Российская противоздушная оборона засекла два украинских дрона и уничтожила беспилотные летательные аппараты.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — гласит сообщение военного ведомства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при атаке украинского БПЛА на хлебокомбинат в Горловке есть пострадавшие.

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