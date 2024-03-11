Два украинских беспилотника уничтожили над Белгородской областью

Минобороны РФ: в Белгородской области предотвращена атака беспилотников ВСУ
Фото: Zuma / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты России этой ночью.
Вооруженные силы России этой ночью предотвратили террористическую атаку киевского режима с применением беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ предприняли попытку нанести удары по объектам на территории России. Российская противоздушная оборона засекла два украинских дрона и уничтожила беспилотные летательные аппараты.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — гласит сообщение военного ведомства.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при атаке украинского БПЛА на хлебокомбинат в Горловке есть пострадавшие.
- 11 мар
- В США заявили о проблемах с истребителями F-16 для Украины
- 11 мар
- Бербок оценила возможность поставки крылатых ракет Украине: «Был бы вариант»
- 11 мар
- Канаде пришлось оправдываться из-за проблем с отправкой ЗРК NASAMS на Украину
- 11 мар
- Бойцы ВС России первым выстрелом сбили вертолет ВСУ на глазах у журналиста «Известий»
- 11 мар
- Обучение по принципу «делай как я». Лучшее видео из зоны СВО за день
- 11 мар
- Украинскую ДРГ остановили огнем из «Гиацинтов» при попытке форсировать Днепр
- 11 мар
- Опозорились на глазах у журналистов: украинский Challenger 2 утонул в грязи
- 11 мар
- Шеремет допустил вероятность гибели военных США при ударе по ЗРК Patriot
- 11 мар
- «Вот, что такое церковь»: Зеленский по-хамски ответил Папе Римскому
- 11 мар
- Вместе с экипажем: в ДНР сообщили об уничтожении еще одного танка Abrams
Читайте также
72%
0.41 98.88
0.68
Нашли ошибку?