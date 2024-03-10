При атаке украинского БПЛА на хлебокомбинат в Горловке есть пострадавшие

Мэр Приходько: сотрудники хлебокомбината в Горловке пострадали при атаке БПЛА
Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasov
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Прежде в городе погибла семья из-за сброса взрывчатки с украинского беспилотника.
Сотрудники хлебокомбината в Горловке пострадали в результате удара беспилотника армии Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько.
«В результате применения БПЛА, ранения получили сотрудники комбината «Никитовский хлеб“», — написал он.
Приходько вместе с тем призвал горожан проявлять осторожность.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
К слову, 9 марта сообщалось, что средства ПВО РФ сбили за минувшие сутки украинский истребитель МиГ-29. Вместе с тем, по данным Минобороны России, нашим силам удалось уничтожить 197 беспилотников.
Ранее 5-tv.ru писал, что семья из Горловки погибла в результате сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ. Украинские боевики скинули взрывное устройство на автомобиль мирных жителей.
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