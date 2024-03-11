Россия запретила морякам Британии ловить рыбу в части Баренцева моря

Путин утвердил денонсацию соглашения России и Великобритании о рыболовстве
Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra
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Закон подписал российский лидер.
Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве в части Баренцева моря. Соответствующий закон появился на официальном портале правовой информации.
Речь идет о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, который исключит возможность для недружественной страны вести промысел вдоль побережья Кольского полуострова и острова Колгуев в Баренцевом море. Документ был принят в 1956 году между СССР и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.
В сопроводительных документах, денонсирующих соглашение, говорится о том, что оно имело преимущественно одностороннюю направленность и России какую-либо выгоду не приносила, в том числе, в виде дохода в государственную казну.
Подписанный Путиным закон вступает в силу через десять дней, то есть с 21 марта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов.
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