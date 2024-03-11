Россия запретила морякам Британии ловить рыбу в части Баренцева моря

Закон подписал российский лидер.

Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве в части Баренцева моря. Соответствующий закон появился на официальном портале правовой информации.

Речь идет о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, который исключит возможность для недружественной страны вести промысел вдоль побережья Кольского полуострова и острова Колгуев в Баренцевом море. Документ был принят в 1956 году между СССР и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

В сопроводительных документах, денонсирующих соглашение, говорится о том, что оно имело преимущественно одностороннюю направленность и России какую-либо выгоду не приносила, в том числе, в виде дохода в государственную казну.

Подписанный Путиным закон вступает в силу через десять дней, то есть с 21 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов.